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【育兒心得】疫情期間小朋友成日睇電視易變電視精 4大方法減上癮問題

2020-07-16 列印
【育兒心得】疫情期間小朋友成日睇電視易變電視精 4大方法減上癮問題
【育兒心得】疫情期間小朋友成日睇電視易變電視精 4大方法減上癮問題
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　　小朋友留家避疫，若缺乏節制，分分鐘變成「電視精」! 想知道你的孩子有沒有看電視成癮？原來有5大特徵去界定。而想幫他們「戒癮」，就有4個方法……

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