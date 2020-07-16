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禁堂食生效 有餐廳提早關門

2020-07-16 列印
禁堂食生效 有餐廳提早關門
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　　全城食肆昨晚六時起禁做晚市堂食，只准外賣，為期七日。昨晚有餐廳索性提早至傍晚關門，亦有食肆提供外賣自取優惠。灣仔一間茶餐廳昨午五時許便開始清潔及提醒客人離開，傍晚六時清場。負責人表示，區內外賣單不多，索性不做晚市，預計全日生意減少三至四成。

　　有粉麵店老闆說，去年社會運動起到今年疫情，不斷提早關門，已有一段時間沒有做晚市。有在食肆外等外賣的市民稱，新法例造成不便。也有人說大半年來已習慣放工後，買外賣回家食，故「禁堂食」影響不大。
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