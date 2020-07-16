  • 2020年7月16日 星期四
  • 29º
  • 82%
熱門： 新冠肺炎消委會罐頭魚口罩戴罩令

日報新聞 > 港聞

伊院群組暫無新確診

2020-07-16 列印
　　伊利沙伯醫院一個內科病房先後分別有三名病人確診新型肺炎，初步病毒未有擴散跡象。醫管局總行政經理劉家獻表示，已經為同一病房的四十二名病人做病毒檢測，結果全部呈陰性。另六十二名醫護亦已接受檢測，當中三十人結果呈陰性，其餘三十二人正等待結果。有關病房已暫停接收新症。

　　此外，瑪嘉烈醫院一名病人早前接受心臟造影手術後確診，同一病房的八名病人被列為密切接觸者，全部檢測呈陰性。而威爾斯醫院一名外判支援員工確診，一百三十七名員工接受檢測，當中一百二十三人結果呈陰性，其餘十四人正等待結果。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd