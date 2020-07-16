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美疫情惡化 佛州死132人創新高

2020-07-16 列印
　　全球確診新型冠狀病毒持續上升，全球逾一千三百三十萬人確診新型冠狀病毒。美國疫情持續惡化，佛羅里達州單日死亡個案數字再創新高，再有一百三十二人死亡，九千多人確診。　

　　在對抗疫情亦有曙光，美國國家衞生研究院有份研發的首批試驗性質的疫苗，已開始臨牀試驗，所有接種疫苗的志願者都產生中和抗體，抗體水平更高於康復人士的平均水平。公司預計於月底展開最後階段人體試驗。

　　東京都新增一百六十五宗新冠肺炎確診個案，過去兩周幾乎每日新增病例都達三位數，都政府宣佈將疫情指標調高至最高級別。大阪的疫情亦有反彈，再多六十一人染病。

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