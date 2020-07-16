  • 2020年7月16日 星期四
  • 29º
  • 82%
熱門： 新冠肺炎消委會罐頭魚口罩戴罩令

日報新聞 > 港聞

美中止與中大科研合作

2020-07-16 列印
■中大太空與地球信息科學研究所。資料圖片
Previous Next

　　美國總統特朗普簽署行政命令，中止香港的特殊待遇地位，據白宮公佈的文件，其中包括停止美國地質調查局與香港中文大學太空與地球信息科學研究所的科技合作項目。

　　但據悉，雙方的合作議定書已於二〇一九年十一月完結，中大太空與地球信息科學研究所其後並沒續簽有關合作議定書，因此並不存在美方主動停止項目的說法。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd