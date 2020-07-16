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鄭若驊：深入調查初選活動

2020-07-16 列印
　　對於民主派早前進行的立法會初選投票，律政司司長鄭若驊表示，政府已收到有關投訴，涉及私隱、選舉、危害國家安全等的問題，將深入調查，律政司暫不作評論。

　　行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，如初選的目的只是在立法會反對政府議案，則屬立法會工作，並不觸犯《港區國安法》。

　　湯家驊續表示，即使有關人士反對所有政府議案，亦只是有機會涉及顛覆政權罪中的部份元素，要真正觸犯法例，須牽涉另一些元素，例如使用武力、非法手段帶來嚴重後果等，因此若行為只造成政府施政不便，未必達犯罪門檻。

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