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港疫情反彈 健康碼押後推行

2020-07-16 列印
　　香港近日爆發第三波新冠病毒疫情。政務司司長張建宗昨表示，粵港澳三地互認健康碼已準備就緒，原訂上周公佈，惟新冠肺炎疫情反彈，將會在適當時機再推動。他強調疫情十分嚴峻，呼籲公眾保持高度警覺。

　　立法會內務委員會昨日舉行特別會議，張建宗承認要延遲推動健康碼，希望市民忍耐及體諒。議員陳凱欣則關注檢測費用問題，指廣東省政府統一採購試劑，將成本壓縮至每劑十七元，促請港府參考。對於議員關注數十萬港人在內地長期居住，擔心他們未能領取健康碼返港投票，政制及內地事務局局長曾國衞指正與內地方面協商。

　　截至昨天，澳門已連續一百零八日無本地病例，廣東亦連續七十七日無本地感染。粵澳政府溝通協商決定，自昨日起從粵澳口岸進入廣東省人員毋須隔離，所有內地居民來澳亦毋須隔離。

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