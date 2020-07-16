  • 2020年7月16日 星期四
  • 29º
  • 82%
熱門： 新冠肺炎消委會罐頭魚口罩戴罩令

日報新聞 > 港聞

海關籲停用水銀超標美白潤膚霜

2020-07-16 列印
海關籲停用水銀超標美白潤膚霜
Previous Next

　　海關昨呼籲市民馬上停用一款水銀含量超標的美白潤膚霜。海關早前接獲相關部門轉介一宗涉及病人使用該款美白潤膚霜後水銀中毒個案，根據相關化妝品衞生標準，該款美白潤膚霜的水銀含量超出標準上限的一萬六千四百七十一倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。

　　海關於前昨到該位於中環的相關零售店舖檢取共一百三十三支該款美白潤膚霜，並拘捕一名女負責人，她目前正被扣留調查。海關已向有關零售商發出禁制通知書，禁止出售該款美白潤膚霜。長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，嚴重者可引致腎衰竭。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd