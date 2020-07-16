海關於前昨到該位於中環的相關零售店舖檢取共一百三十三支該款美白潤膚霜，並拘捕一名女負責人，她目前正被扣留調查。海關已向有關零售商發出禁制通知書，禁止出售該款美白潤膚霜。長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，嚴重者可引致腎衰竭。
海關籲停用水銀超標美白潤膚霜
海關於前昨到該位於中環的相關零售店舖檢取共一百三十三支該款美白潤膚霜，並拘捕一名女負責人，她目前正被扣留調查。海關已向有關零售商發出禁制通知書，禁止出售該款美白潤膚霜。長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，嚴重者可引致腎衰竭。
增19確診 14本地個案 社區驗毒擴大 疫廈疫區必檢
第三波新冠肺炎疫情仍處於高發期，昨天本港多十九人染疫，當中十四宗屬本地個案，另有三十七宗初步確診，疫情未有回落跡象。衛生署呼籲，長者未來兩周留在家中。當局擴大病毒檢測，已為有患者的大廈做了逾二萬二千個...
2020-07-16
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救災應急響應提至Ⅱ級 安徽五市做好撤離工作
中國多省受洪災，周二晚十時安徽省救災應急響應提至Ⅱ級，當局下令五市做好人員撤離工作。安徽銅陵早前因水浸嚴重，致多名老人被困，消防成功緊急轉移；武漢方面，積水仍未退去，周二上午再有三人被困需求助，武漢消...
2020-07-16
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華府煞停撤學生簽證規定 近百學府反對留學生離境
早前特朗普政府收緊留學生留美規定，令十八省學校反對。現總統特朗普的政府周二突然緊急煞停這項計劃。 根據美國移民及海關執法局於本月六日發出的指引，若外來留學生所報讀的院校以新冠肺炎疫情為由全面改為網上授...
2020-07-16
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屋苑紛錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，美聯市務經理（銷售）李天傑表示，馬鞍山新港城G座低層3室，面積363方呎，兩房間隔，享開揚景，原叫價630萬，議價後以598萬易手，呎價16474元。原...
2020-07-16
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新冠肺炎疫苗頻傳好消息 經濟數據佳 美股漲227點
美國經濟數據理想，加上新冠肺炎疫苗傳出好消息。杜指早段上升300點報26943點，升幅1%；納指亦回升0.9%報10583點。歐洲三大股市英、法、德中段都升逾1.5%。恒指夜期中段升135點報2562...
2020-07-16
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夏薩特拆艇吐烏 神力封王戰
西甲只餘兩輪，榜首的皇家馬德里只要今晚主場擊退維拉利爾，即可提早奪標。今季來投的鋒將夏薩特也可藉這場封王戰，以捧盃將登艦以來表現平平的不快回憶抹掉，今仗勢拼盡完成任務，讓球主客和讓一球「主勝」捧得過。（Now632台周五凌晨3:00直播） 上場作客2:1擊敗CF格蘭納達後，銀河艦隊西甲復賽以來九戰全勝，尚餘兩輪領先次席的巴塞隆拿四分，本季對賽成績又佔優，故今仗和最後一輪作客雷加利斯多取兩分，即可事隔三年再奪冠軍。他們今晚地頭奏捷便提早稱王，故周二發出公告，強調鑑於新冠肺炎疫情，就算順利奪標都不會按傳統到馬德里市內地標豐收女神廣場慶祝，亦呼籲球迷不要聚集，可見對今仗信心十足。...
2020-07-16
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【#Kengi酷出動—激玩水上飛板】
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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跟陳茵媺似初戀 同仔女黐到實 陳豪親教一家五口 sweet爆秘訣
陳豪（阿Mo）最近在新劇《殺手》飾演「殺手之王Zero 」風流成性，溝高海寧又冧李佳芯，不過現實中阿Mo堪稱是廿四孝老公兼好爸爸，一家五口出名sweet到爆。早前《頭條》就影到他同老婆陳茵媺（Aime...
2020-07-16
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社論——齊齊挺 「老友記」 留家避疫
新冠肺炎疫情爆發大半年以來，每天下午四點半見傳媒講解疫情發展的張竹君醫生，昨天苦口婆心地呼籲長者要盡量留在家中避疫，老友記要聽話，親友亦要循循善誘，並善用資訊科技，為長者在避疫期間營造新的生活常態。 第三波疫情來勢洶洶，首次有長者院舍爆發疫情，並有院友確診後不幸逝世，亦有不少長者在社區染疫，為社會敲響警鐘，長者成為疫情下的高危一族，因為不少人有長期病患，一旦染疫，後果會更為嚴重。 由於社區存在隱形播毒者，長者不能掉以輕心，最好留守家中，暫時不要外出飲茶，減少與朋友接觸聯誼，要明白保持社交距離，既保護自己，也保護他人。親友應教導長者使用手機或電腦，透過通訊程式或社交平台，一樣...
2020-07-16
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馬場浮世繪——大摩最後督戰齊合照
昨晚大摩最後一次在港派馬出賽，練者一早便與太太入場督戰，可惜最終沒有送行頭馬，而方嘉柏和韋達則邀請大摩合照，齊齊留住歷史性一刻。 馬場浮世繪
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