﻿消委檢測46款罐頭魚﻿ ﻿全部含有金屬污染物﻿

香港人食無定時，罐頭食品成為不少家庭的簡便食糧。消委會檢測市面四十六款罐頭魚樣本，發現全部含有金屬污染物，主要是砷、汞、鎘和鉛。其中，九成沙甸魚及六成吞拿魚樣本，檢出金屬污染物鎘，過量攝入可致慢性中毒；逾七成沙甸魚及逾一成吞拿魚樣本，檢出無機砷，長期攝入可致神經和心血管等疾病。



消委會於去年十二月至今年一月，搜集七款鯪魚、十九款沙甸魚及二十款吞拿魚罐頭，每罐售價介乎七元八角至一百四十九元不等，全部樣本均檢出金屬污染物，但含量不高，亦沒有超出現行規例所訂立的上限。



鯪魚罐頭方面，「珠江橋牌」梅菜鯪魚檢出少量二噁英樣多氯聯苯，而在包裝上所標示鈉含量最高的樣本「鷹金錢」金獎豆豉鯪魚，食用整罐會超出世衞建議成人每天攝取量的四成。



其次在沙甸魚樣本中，無機砷含量最高的三款樣本是「紅圈牌」辣椒沙甸、「Diverxu」的「TAPAS Small Sardines in Olive Oil 7/10」和「老人牌」日式照燒汁沙甸魚，含量同為每公斤零點零八毫克，達《修定規例》上限的八成，長期攝入無機砷可引致神經和心血管等疾病。



90%沙甸魚樣本含鎘



二十款吞拿魚樣本有九成驗出甲基汞，即是水銀最高毒性的形態，可損害神經系統。消委會提醒孕婦、幼童盡量少食大型的捕獵性魚類如吞拿魚等。



此外要注意高鈉問題，「essentialWaitrose」泉水及「Tesco」鹽水浸吞拿魚，每一百克魚的鈉含量分別為四十七毫克及一百一十九毫克，均低於《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》的「低鈉」或「低鹽」定義中不超過一百二十毫克。



消委會指所有罐頭魚樣本均含豐富蛋白質，但加入了醬料烹調，故消費者不應過量進食，以免增加患高血壓、中風或心血管疾病的風險。



