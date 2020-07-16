30款氣墊粉底 逾半含致癌物

氣墊粉底一向以方便上妝補妝作為賣點，深得女士歡迎。但消委會測試三十款氣墊粉底，近一半樣本檢出乙醇或異丙醇，經常使用或會令面部皮膚變得乾燥。十六款檢出致癌物質鎘鉛，其中三款超出德國指引規限，「Dior」Diorsnow Perfect Light Perfect Glow Cushion的鎘含量最高超標四倍，「雪花秀」緻美無瑕氣墊粉底液自然色（粉色）和「Laneige」BB Cushion Whitening No. 21 Beige亦檢出超標。



消委會指雖然鎘透過皮膚吸收的機會很低，但化妝品可能經口腔攝入，過量攝入會增加患腎臟疾病和骨骼脆弱的風險。另外亦有四款氣墊粉底防腐能力不足，可能引致皮膚過敏或痕癢。



是次測試樣本每盒售價由最便宜四十五元至最貴七百元，當中有十二款樣本總評獲得五分，有三分之一的售價低於三百元，當中最便宜的僅售一百二十八元，反映價格與產品質素沒有必然關係。



