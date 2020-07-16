  • 2020年7月16日 星期四
  • 29º
  • 82%
熱門： 新冠肺炎消委會罐頭魚口罩戴罩令

日報新聞 > 港聞

六月訪港旅客大跌　旅業無對策等援助

2020-07-16 列印
　　旅發局公佈，六月初步訪港旅客數字約一萬四千六百人次，每日平均僅約五百人次，整體按年大跌百分之九十九點七。其中內地旅客數字按年跌幅最大，達百分之九十九點八；外地旅客數字按年平均跌幅為百分之九十九點三。原訂本月推出，以消費換取本地遊的「賞你遊香港」計劃，將延後推出。

　　旅遊業促進會總幹事崔定邦明言已無任何對策，只能等政府援助。業界過去三周推動本地遊助提振氣氛，但無法支撐酒店、零售、航空等行業。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd