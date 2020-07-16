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消委會測試運動衣物女裝透水氣度較低

2020-07-16 列印
　　消委會測試十五款男士運動上衣及十五款女士運動內衣，發現男裝運動上衣的臭氣減少率方面表現參差，於氨氣試驗中，減少率由百分之十三至七十五不等，但透水氣度高；女裝運動內衣因普遍包含多層布料，透水氣度因而較低，有四成運動內衣樣本的內或外罩杯經多次洗濯後，出現皺痕或變形，穿上時會影響外觀。

　　消委會提醒消費者，不應只著眼於價錢或品牌知名度，品質和耐用程度更為重要，應因應個人較重視的項目去選擇。

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