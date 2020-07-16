222教師被投訴失德

教育局局長楊潤雄昨在立法會回應議員質詢時表示，過去一年共接獲二百二十二宗關於教師專業失德的投訴，在完成調查的一百八十宗個案中，六十三宗不成立，有十七名教師被譴責，九名教師收到書面警告。他又指若相關教師再作出失當行為，局方可取消其教師註冊。局方亦向三十四名教師發出勸喻及口頭提示，提醒他們不應有損教師專業形象的行為。



民建聯議員周浩鼎認為當局應公開被裁定為專業失德的教師名單，包括姓名及所屬學校。



楊潤雄拒絕有關建議，指應給機會相關教師作出改善，又指公開名單會有標籤作用，不利於教師及學校的工作，但強調會嚴肅跟進每宗個案，並做到不枉不縱。



