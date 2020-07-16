帳委會質疑港協遴選制

審計報告揭露足總有多項管治問題，立法會帳委會對足總的企業管治和運作不足，及港協暨奧委會遴選運動員問題，感到震驚和不滿。



帳委會指出，足總沒就審計報告及公開聆訊提問，提供完整資料和適切回應，帳委會亦發現若干董事局、委員會委員在這五年間的會議出席率低於一半，部份亦沒作第一層利益申報等。



帳委會認為港協暨奧委會沿用十多年的運動員遴選過程及制度，存在不足及不當之處，敦促港協與各總會定下劃一遴選準則及替補機制，可參考外國做法，如設公開選拔賽，亦應將覆檢機制清楚列明在《章程細則》及網站。



