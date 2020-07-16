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五次植入心臟起搏器小鐵漢凝血指數超標

2020-07-16 列印
五次植入心臟起搏器小鐵漢凝血指數超標
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　　患有先天性心臟病的三歲「小鐵漢」Kansas（見圖），經過五次植入心臟起搏器手術後出院。直到近日覆診抽血檢查後，發現凝血指數嚴重超標到危險水平。醫生指會有即時危險性，有機會腦出血（中風）或內出血，需要即時入院重新調藥。

　　小鐵漢媽媽Doris在網上發文表示，雖然平日已經小心飲食，但曾更換心瓣手術的病人，需要長期服用薄血丸以穩定病情，適應需時，特別小朋友體質不同。她又指兒子現時精神，但希望兒子的指數盡快穩定。父親Jayco希望大家可為兒子打氣。



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