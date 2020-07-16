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公屋將免租兩月抵銷加幅

2020-07-16 列印
　　房委會建議九月起公屋加租百分之九點六六，運輸及房屋局局長陳帆早前建議寬免公屋租戶兩個月租金，認為效果等同凍租，消息指房委會擬分兩年免租，即分別寬免今年及明年九月的租金，以抵銷租金加幅對租戶的財政負擔。

富戶亦受惠

　　若有關建議獲房委會資助房屋小組通過，今、明兩個財政年度房委會將少收合共約三十五億元的租金收入。

        據悉，是次免租「公屋富戶」均可以受惠，但只會寬免淨租金。房委會資助房屋小組委員會下周一將開會討論有關安排。

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