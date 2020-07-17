35宗源頭不明 增67確診新高 社區病毒攻入醫院

本港新冠肺炎疫情大爆發，昨天新增六十七宗確診個案，創單日新高，當中逾半源頭不明，當局指疫情未見下降趨勢。昨日出現多宗與醫院職員或病人相關的個案，其中部份人發燒入院但未獲安排入住隔離病房，約十名同房病人被列為緊密接觸者。



本港昨天新增六十七宗病例，當中六十三宗為本地個案，二十八宗與早前個案相關。德望中學再多一名學生及一名家長確診。早前染疫的海關關員、入境處職員、北河街街市檔販、慈雲山中心「薀莎餐廳」經理及廚師等亦分別有家人中招。



荃灣港安醫院一名女護士染疫，她並無接觸病人，十三名與她有接觸的員工均無病徵，檢測結果均呈陰性。她一名做文職的朋友，以及朋友父親都確診。另外，一名涉及「彬記粥麵」的確診男患者早前碰見友人，他無戴口罩並吸煙，二人在街上交談十多分鐘，其朋友昨日確診。



「煲煙吹水」 除口罩男播毒老友



三十五宗源頭不明個案方面，康文署一名在荃灣荃景圍胡忠游泳池的二級康樂助理員確診，他負責後勤工作，辦公地點不對外開放。該泳池及鄰近的兒童遊樂場已關閉。



一名伊利沙伯醫院非緊急救護車調配中心男控制員確診，他負責調派非緊急救護車，毋須接觸病人，有時會駕車接載同事到不同醫院開會。病人沒到過爆染的病房，當局估計兩者無關係。在同院爆疫內科病房工作的病人服務女助理亦確診，她居於慈雲山，病房爆疫期間並無上班，當局認為她在慈雲山染疫。



伊院港安錄員工感染



同時，一名六旬男子因發燒、咳及喉嚨痛到瑪嘉烈醫院求醫，獲安排入住雙人病房，由於他最後確診，與他同房的病人被列為密切接觸者，其暫時測結果呈陰性。將軍澳醫院一名七旬病人經急症室入住內科病房，當時有低燒，其後確診，同病格有十名病人列為密切接觸者，當中一人出院，一人因自身疾病離世，其餘八人送往隔離病房。



三公院普通房現確診



佛教醫院女病人原入院接受關節手術，入住骨科普通病房，但入院後被發現有發燒及有呼吸道病徵，手術取消，其後確診，同房有四位病人被列為密切接觸者，當中三人已出院。



醫管局坦言，很難安排將所有有病徵病人入隔離病房，如果未能送入單人病房，會安排入住病牀有一定距離的監測病房，又指會再檢討現有安排是否有改善的空間。



另外，昨天有一批疑須檢疫人士入住荃灣麗絲酒店。食衞局副局長徐德義強調，政府並無徵用任何酒店作檢疫用途，但知道有合適的酒店，可以「穿針引線」，至於市民的選擇，是個人消費行為。



