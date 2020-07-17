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公司飯堂獲豁免禁堂食令

2020-07-17 列印
　　政府前晚起禁食肆「晚六朝五」堂食，其間只可外賣，為期一周，引起公司飯堂憂慮犯法。食衞局副局長徐德義表示，因應飲食業及公司反應員工外出用餐有困難，亦有公司二十四小時運作或位置偏遠，當局決定新例豁免公司飯堂，但不包括工廠的食堂。他亦宣佈，若顧客戴口罩，沒有進食，可在餐廳特定地方等外賣。

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