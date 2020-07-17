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多區再掀搶廁紙潮

2020-07-17 列印
多區再掀搶廁紙潮
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　　感染新冠肺炎人數持續上升，人心惶惶，地區再現搶廁紙熱潮。昨天天水圍、何文田等多區超市的廁紙、大米等被搶購一空。另外，調景嶺一間屈臣氏外大排長龍，等候買口罩，每人限購一盒，不消一會售罄。

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