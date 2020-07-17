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食肆禁堂食生意挫九成

2020-07-17 列印
　　敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍指，下午六時「禁堂食令」實施後，全港食肆生意大跌九成，幾乎是「半宵禁狀態」，有食肆全晚只得百多元生意，連水電費都無法應付。

食環六時前趕食客

　　他批政府又禁止食客在食肆候取外賣，十分荒謬。亦有食肆反映，食環署人員下午六時前就到食肆要求食客離開。





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