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補習業恐倒閉潮促救助

2020-07-17 列印
　　政府建議補習學校於周三起須暫停面授課十四天，教育中心聯盟昨批評停業令經營雪上加霜，會觸發引發新一輪倒閉潮；對不少處所都是停業七天，但教育中心要停業十四天感到不解。而政府在上一輪防疫抗疫基金對教育中心的資助金額太少，亦有不少行家至今還未收到四萬元，批評政府所謂的「及時雨」並不及時。促請政府盡快推第三輪抗疫基金，盡快向業界提供協助。



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