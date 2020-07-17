補習業恐倒閉潮促救助

前TVB藝人及晶女郎，32C的曹思詩因為被拍拖8年的舊愛以其名義四出借錢，累她連本帶利要孭債過千萬，之後舊愛更人間蒸發！無計可施下，她在網上發起眾籌向網友借錢，揚言賣樓後會還給大家，幸好疫情前，她及時賣樓套現近千萬，但仍資不抵債，尚欠幾十萬要還，加上疫情影響，本來生意不錯的泳衣網店大受打擊！對於時下有唔少愛情騙案，作為苦主的她奉勸唔好沉迷愛情而心軟：「今後我一毫子都唔再借！」 曹思詩熱愛陽光與海灘，最鍾意做model影靚相，她堅持：「女人唔使身材好，夠自信就得！」兩年前靈機一觸，同Partner各投資6位數字經營泳衣網店，設計鬼妹仔至愛嘅Sharp醒泳衣，專攻歐美市場。擁有...

2020-07-17