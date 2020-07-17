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七一刺警案 再多兩學生被捕

2020-07-17 列印
■警方拘捕兩名學生，涉七一示威刺傷警員案。資料圖片
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　　「七一」示威日，一名防暴警遭刺傷案，警方早前拘捕涉刺警漢及早前落案檢控後，經追查後昨日再拘捕兩名涉案男子，兩人涉當日被制服下被救走及救人男子，兩人均報稱學生。連同刺警二十四歲姓黃疑犯及七名涉嫌協助他逃離港的人士，被捕人數增至十人。

　　昨日被捕兩名疑犯，分別是十七歲姓羅及十九歲姓曾男子，報稱學生，住在調景嶺及東涌，同涉非法集結及故意阻撓警務人員執行職務兩罪被捕，警方正調查兩人與刺警姓黃疑犯的關係。據悉，羅為當日被救走疑犯。

　　「七一」日下午約四時，一名隸屬機動部隊防暴警員，在銅鑼灣皇仁書院對開制服姓羅男子時，警員被在旁姓曾男子拉扯，其間警員更被人用利器刺傷，羅及曾兩人逃離現場，警方連日追查後，昨早在兩人的住所將他們拘捕。

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