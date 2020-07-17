七一刺警案 再多兩學生被捕

昨日被捕兩名疑犯，分別是十七歲姓羅及十九歲姓曾男子，報稱學生，住在調景嶺及東涌，同涉非法集結及故意阻撓警務人員執行職務兩罪被捕，警方正調查兩人與刺警姓黃疑犯的關係。據悉，羅為當日被救走疑犯。
「七一」日下午約四時，一名隸屬機動部隊防暴警員，在銅鑼灣皇仁書院對開制服姓羅男子時，警員被在旁姓曾男子拉扯，其間警員更被人用利器刺傷，羅及曾兩人逃離現場，警方連日追查後，昨早在兩人的住所將他們拘捕。
本港新冠肺炎疫情大爆發，昨天新增六十七宗確診個案，創單日新高，當中逾半源頭不明，當局指疫情未見下降趨勢。昨日出現多宗與醫院職員或病人相關的個案，其中部份人發燒入院但未獲安排入住隔離病房，約十名同房病人...
2020-07-17
中國中央氣象台昨早六時繼續發佈暴雨藍色預警，早前當局已預計重慶湖北等九省份部份地區有大雨至暴雨，可能面臨「複式洪峰」。各地加緊抗洪準備工作，安徽消防助企業進行排水清淤作業、江蘇消防就加固堤壩、鎮江市江...
2020-07-17
日本的疫情未平，昨確診個案再創單日新高。日媒報道引述國際奧委會消息，指正為延期至明年的東京奧運探討各種預備方案，並估計東京奧運約半年後舉行的二○二二北京冬奧亦恐難以舉辦。 國際奧委會主席巴赫表示，正探...
2020-07-17
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，香港置業高級營業經理麥紫軒表示，荔枝角美孚新邨百老匯街119號高層C室，面積701方呎，三房間隔，原叫價980萬，減至968萬沽出，呎價13809元，屬...
2020-07-17
美國上周首次申請失業救濟人數多過預期，加上中國零售數字意外下降，美股三大指數周四早段受壓。杜指曾挫210點或0.78%，報26660點；科技股沽壓較大，納斯達克指數跌幅曾達186點或1.76%，報10...
2020-07-17
澳職今午重開，先用三十四日完成餘下二十七場常規賽，五場季後賽就於八月廿二日開始，八日後上演決賽，完成這個既漫長又特別的賽季。榜首FC悉尼在傍晚打頭陣鬥三哥威靈頓鳳凰，前者的英格蘭射手方祖全季都腳風大順...
2020-07-17
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
前TVB藝人及晶女郎，32C的曹思詩因為被拍拖8年的舊愛以其名義四出借錢，累她連本帶利要孭債過千萬，之後舊愛更人間蒸發！無計可施下，她在網上發起眾籌向網友借錢，揚言賣樓後會還給大家，幸好疫情前，她及時賣樓套現近千萬，但仍資不抵債，尚欠幾十萬要還，加上疫情影響，本來生意不錯的泳衣網店大受打擊！對於時下有唔少愛情騙案，作為苦主的她奉勸唔好沉迷愛情而心軟：「今後我一毫子都唔再借！」 曹思詩熱愛陽光與海灘，最鍾意做model影靚相，她堅持：「女人唔使身材好，夠自信就得！」兩年前靈機一觸，同Partner各投資6位數字經營泳衣網店，設計鬼妹仔至愛嘅Sharp醒泳衣，專攻歐美市場。擁有...
2020-07-17
新冠肺炎疫情停不了，近幾日染疫人數屢創新高，而且逾一半染疫者的源頭不明，令人擔心社區有超級隱形播毒者。多名專家連日來都要求當局擴大檢測，以盡快截斷社區病毒的傳播鏈，但針對四類職業人士和高危地點的檢測，進展依然緩慢，更遑論擴大檢測範圍。當局必須籌備危急預案，一旦疫情出現幾何式大爆發，要有資源和行動，快速提高檢測的數量。 疫情愈趨嚴峻，當局決定為飲食、物業管理、的士和安老院四個業界的從業員免費檢測，涉及四十萬人。有兩個單位染疫的大廈住客，或來自慈雲山等重災區的入院人士，均可獲當局優先檢測。不過，以目前當局僅採購兩家內地檢測公司的服務，檢測四個業界的工作，仍需時完成。隨着疫情上升...
2020-07-17
過去一個馬季可謂多事之秋，由去年季初受社會運動影響，曾兩度取消賽事，至季中至季尾又因受新冠病毒疫情影響要閉門作賽。香港馬會行政總裁應家柏表示，剛季乃其加入馬會以來最具挑戰性的馬季，期間新挑戰不斷湧現，需要尋找解決方法，幸好馬會的團隊與及會內所有員工，能夠上下一心解決問題，在此他希望向整個團隊和所有職工致謝。 應家柏又謂，他明白到為數三十至四十萬個慣以現金投注及喜歡入場的馬迷過去數月的不便，馬會會盡量因應香港疫情，盡量予以配合，希望他們能夠享受賽馬。 馬場浮世繪
2020-07-17