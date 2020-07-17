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藏鎅刀半製成汽油彈 補習老師囚13個月

2020-07-17 列印
　　去年十一月十一日，網民發起全港大三罷示威行動，曾是中文大學醫科系的二十四歲補習老師殷嘉齊，在銅鑼灣邊寧頓街與怡和街交界被警員發現他將雪糕筒放在馬路，截查後在其背囊檢獲鎅刀、打火機、酒精及半製成汽油彈，被告昨日在東區裁判法院承認一項管有物品意圖損壞財產罪，被判監禁十三個月。

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