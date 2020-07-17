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立會候選人提名須簽確認書

2020-07-17 列印
　　立法會換屆選舉提名期將於周六開始，選管會提醒各候選人必須妥善填寫提名表格，並簽署有關的聲明。發言人強調，簽署這項聲明是法律規定，而所有獲有效提名的候選人均有在提名表格上簽署該項聲明。

　　發言人指，自二○一六年立法會選舉擬備確認書予候選人簽署，並於隨後的各項選舉沿用，今年的立法會選舉亦有此安排。法庭就三宗關乎確認書的案件，判詞已述明選管會有權發出確認書，候選人可以自願性質遞交確認書，而選舉主任在決定候選人的提名是否有效時，亦有權考慮是否有遞交確認書。

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