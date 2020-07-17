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投注站周日起暫時關閉

2020-07-17 列印
　　賽馬會宣佈，因應近日本港疫情轉趨嚴重，在平衡公共衞生風險、員工安全及顧客需求後，決定為場外投注處的服務作出新安排。由周日（七月十九日）起至八月初，所有場外投注處將會暫時關閉。

　　場外投注處今天及明天（七月十七日及七月十八日）將維持開放，只提供投注戶口存款或提款及兌換現金券或中獎彩票的服務，不設足球投注服務。馬會表示，將繼續跟進疫情的最新發展，並會在八月初就往後場外投注處的開放及服務事宜再作公佈。
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