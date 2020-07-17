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美股中段跌145點

2020-07-17 列印
　　美國周四股市下跌，杜指中段報二六七二四點，跌一百四十五點；納指則報一○四○九點，跌一百四十一點。滙控美國預託證券價格見三十七點五三港元，升零點三三港元；騰訊見五百二十點二七港元，升七點二七港元。紐約期金報每盎司一千八百零六點四美元，跌七點四美元；紐約期油報每桶四十點八一美元，跌零點三九美元。
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