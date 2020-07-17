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建制派批美制裁港

2020-07-17 列印
建制派批美制裁港
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　　建制派立法會議員昨日發表聯合聲明（圖），強烈抗議及譴責美國總統特朗普簽署行政命令及《香港自治法》，叮囑美方不要任意採取制裁行動。建制派召集人廖長江表示，制裁旨在威嚇落實《港區國安法》的人士及機構，粗暴且不合理，中央不會退縮。

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