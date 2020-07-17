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港拒批《紐時》記者簽證

2020-07-17 列印
　　美國《紐約時報》將亞洲區數碼新聞業務，由香港轉移到南韓首爾，其資深駐華記者儲百亮上周遭港府拒續批工作簽證，並未有交代原因。

曾報道新疆人權議題

　　保護記者委員會發表聲明指此舉違反新聞自由的承諾。五十二歲的儲百亮曾報道新疆人權議題，及親身到武漢採訪新冠病毒疫情。

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