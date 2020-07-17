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逾半DSE考生感放榜壓力大

2020-07-17 列印
　　香港青年協會「DSE 2777 1112計劃」昨公佈考生升學意見調查，訪問約五百名應屆文憑試考生，逾五成受訪者指放榜壓力達七至十分的最高水平（一分為壓力最低，十分最高），人數百分比是自二○一二年首屆文憑試以來最高。

　　青協業務總監徐小曼形容今屆考生「被時代選中」，經歷社會動盪及疫情等一連串事件，對情緒、健康等均帶來衝擊。而今年考生人數減少，但資助大學學額不變，預期考生若符合聯招科目的中位數要求，被大學取錄的機會仍高。

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