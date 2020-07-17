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梁美芬宣佈參選 爭第三度連任

2020-07-17 列印
　　經民聯立法會議員梁美芬昨日宣佈，正式參選九龍西立法會選舉，尋求第三度連任。梁美芬將與前深水埗區議員梁文廣等合組四人名單，她坦言建制派在九龍西取得三席選情不容樂觀，望建制派可在合共六席的九龍西取得三席，以阻止民主派在立法會取得過半議席，但承認九龍西新增近七萬名選民，投票意向難測。

　　她指作出爭取連任的決定並不容易，形容未來的立法會需要有經驗的議員，相信自己十二年的議員經驗及法律知識，可「見招拆招」，應對立法會內拉布等事件。
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