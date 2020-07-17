美國俄州州長確診 法國全球首宗胎兒子宮內染疫

全球確診新型冠狀病毒持續上升，確診人數增至超過一千三百五十三萬，累計死亡人數超過五十八萬，法國更出現全球首宗胎兒在子宮內染疫的案例，疑病毒從母親的血液傳到胎盤。美國亦首次有州長確診，要留家隔離及工作。



《衛報》報道，科學期刊《Nature Communications》發佈的研究指出，法國出現一宗胎兒在產婦子宮確診新冠肺炎的案例。男嬰的母親在懷孕時感染新冠肺炎，醫療人員期後發現胎兒出現疼痛跡象，進行剖腹產，並從男嬰體內抽出樣本，證實其確診新冠肺炎。研究發現，病毒從母親的血液傳到胎盤，引起發炎，進而使嬰兒染疫。



美國確診人數突破三百六十萬，近十四萬人死亡。美國俄克拉何馬州州長斯蒂特（見圖）周三宣佈確診，成為疫情爆發以來首位確診的美國州長，目前正留家隔離及工作。美國最大零售商沃爾瑪下周一起要求所有進入分店的顧客戴口罩，分店亦安排健康大使，在入口處向無口罩的顧客提供免費口罩，店內也有口罩供選購。



英獨立調查疫情



英國疫情嚴重，政府初期寬鬆的抗疫措施備受批評，首相約翰遜首次承諾會就疫情應對展開獨立調查，但強調現時需專注抗疫，暫不是調查時機。一批在疫情中喪失親人的家屬代表對約翰遜的說法感到失望，要求當局立即調查疫情爆發原因，採取措施防範出現第二波疫情。



巴西新增四萬多人確診，早前確診的巴西總統博爾索納羅周二接受第二次病毒檢測，結果仍呈陽性。他指自己情況良好，正在總統府隔離並繼續工作，未來幾日會接受第三次病毒檢測。



另外，內地疫情趨平穩，上海新增一宗輸入個案。國家電影局宣佈，低風險地區的戲院下周一起可恢復營業，中高風險地區暫不開放營業，電影院需採用網上實名預約售票、隔座售票、每場入座率不得超過三成等，職員和觀眾須全程戴口罩。



