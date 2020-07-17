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港大助留學受阻學生

2020-07-17 列印
　　受新冠肺炎疫情影響，不少學生的海外升學計劃受阻。香港大學宣佈推出「2020訪問學生計劃」，為無法如期赴海外升讀大學應屆文憑試畢業生，提供一個「訪問學生」的身份在港大修讀一個學期，以持續學業。

　　合資格申請人須為應屆畢業生，並獲得由海外大學發出的取錄通知書，申請學生的成績亦需符合港大和學科的標準。成功申請的學生將可於下學年在港大修讀所選本科一年級課程的第一個學期，學費與本地學生相同，約二萬一千元。有關計劃申請將於本月三十一日截止。

　　港大副校長（教學）何立仁指獲取錄的訪問學生，擁有與港大本科學生相同的待遇。修畢第一個學期後，訪問學生可申請港大發出的學業成績單，到海外繼續升讀時向所屬大學申請學分轉換。

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