萬希泉創辦人危中尋機 ﻿香港「陀」首「疫」境前行﻿

「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William）在同行中有個「朵」，叫做香港「陀」首。他十年前膽粗粗創業，由一張寫字枱開始，一人身兼老闆、夥計、設計、打雜、跑街，憑着不懈努力與創新思維獨腳闖天下，如今公司近萬呎，擁有設計師、製錶師傅、員工，代理遍佈全球逾二十個國家，銷售點達三百個，還聯同國際及城中名人明星，推出多款特別版腕錶，成功打入國際鐘錶界大舞台，成為本港新世代工業家。



萬希泉由沈慧林於二○一○年創立，是香港唯一製造陀飛輪鐘錶的品牌，以宣揚香港精神為初心，將傳統的木雕工藝注入西方的陀飛輪製錶技術，凸顯香港中西合璧的特色。沈慧林大學時期在美國修讀應用經濟及管理學，回港年多後毅然放棄當時高薪厚職的銀行風險評估專業，在家人反對下轉戰傳統工業行列。初出茅廬、二十五歲創業的的年輕人，沒想過這十年，他的人生閱歷如此不可思議。



在香港搞實業前途黯淡；待得千辛萬苦手錶出世，拍門推銷自家錶又吃盡閉門羹，走遍港九鐵鞋磨穿都只得四間珠寶店肯接受擺賣，幸好定價低，性價比高，第一批貨總算沒令代理失望。沈慧林語帶欷歔：「試過被人呃，壓力大到睡不着，擔心生意應該如何走下去，又試過被競爭對手惡意中傷和攻擊……所以我時時都要提醒自己，每一個跌倒同批評都要視為善緣，如果合理，我會改善，如果惡意，就視為原動力，幫自己調整心態。佛學有忍辱般若蜜，是修行的一種方法。」



力排眾議 逆市擴張



最近的社會運動加上全球性新冠肺炎，對他來說，也是一大挑戰。疫情期間他收回本來租出去的一個物業，裝修成寫字樓，將員工搬過去，再將舊有的物業大事打造成精緻的展覽館，擺放父親沈墨寧多年收藏的古董木雕和古董音樂盒，逆市擴張。



「六年前經歷佔中，那時零售業大受打擊，就在最艱難的時候，投資數百萬元裝修公司，創建自己的車間，培訓幾個師傅，讓他們在香港讀課程，去國內廠實習又去瑞士學藝。」力排眾議雖然短期無收益，當年純利更因而大跌，但之後的幾年，這些師傅保守估計，為萬希泉帶來上億元的生意額。「因為杭州之前封廠，後來雖復工但人未齊，好多機芯都是靠香港師傅日夜加班才交到貨。因為他們，上半年的業績才可以追回來，亦因為交到單，這客人又訂了新貨，令我們下半年在疫情下仍企得住。」



「行走江湖」需內外兼修



對年輕的慧林來說，愛拼才會贏。疫情初期，有馬來西亞客人想了解陀飛輪，公司同事都不敢坐飛機，他單人匹馬飛過去。以前的沈慧林，是隻沒有腳的飛鳥，個個星期世界各地到處飛，如今世界停擺，無得飛，對他來說也是一種折磨與挑戰。沈慧林聳肩道：「不過世事無常，有失就有得，無得飛我就去修心。」他明白如果不能向外走，那就走進內心。



這幾年月來，他日日跑去自家佛堂聖佑壇看經書、打坐，「好有效，令我放下放鬆不少。」一個企業發展了十年，難免會遇到樽頸位，加上外在的環境，令慧林好想去衝去突破。忙於修心的沈慧林也勤力修身，定期與朋友學習健身和打乒乓球。人在社會有如行走江湖，武功當然重要，但有外功無內功，始終不是強手，內外兼修才能成為武林至尊。



