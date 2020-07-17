﻿食肆生意暴跌恐掀結業潮﻿ ﻿張宇人促港府第三輪資助﻿

本港疫情反彈，政府收緊防疫措施，包括禁食肆晚市堂食。自由黨主席、行政會議成員兼飲食界立法會議員張宇人接受《星島日報》專訪時估計，食肆本月底生意比月初大跌八、九成，恐有過千家食肆倒閉，促請政府盡快推出第三輪防疫抗疫基金，安定食肆和被勒令停業的酒吧等處所行業的民心。他又倡議政府立法禁止業主或債主在疫症、社會動亂等期間，向租客或欠債人追錢。對於會否再競逐連任，他稱目前專注協助業界走出當前困局。



從政逾三十年、自二○○○年起當選立法會議員的張宇人坦言，過去一年是最具挑戰的一年，因去年六月立法會曾被包圍、七一被衝擊破壞，他眼見業界店舖被打爛、暴徒肆無忌憚嚇怕食客，感到心痛，他起初只能四出幫手要求業主減租，和促請政府把場地租金和牌照費等減半。其後，他有份向政府成功爭取落實百分百信貸擔保、向市民派發一萬元，以及因應疫情發展，向飲食業發放兩輪資助。



僱員收入減少須支援



原本食肆生意在本港疫情緩和、食肆座位限制放寬下逐漸恢復，但近日疫情再爆發，防疫措施再收緊，食肆規定顧客人數不多於滿座一半，限四人一枱，更「加辣」禁止每晚六時至翌早五時供應堂食。卡拉OK、夜總會、按摩院等十二類處所亦要關閉一周。



他認為，措施收緊對飲食業影響很大，估計大部份食肆七月底生意，只及七月初一、兩成，憂慮過千家食肆將倒閉。收緊防疫措施難料維持多久，他促請當局迅速推出第三輪防疫抗疫基金，按照過去兩輪基金和「保就業」計劃的安排，按比例再向食肆和被勒令關閉的酒吧等處所發放資助，以安定包括僱主和員工的民心。



他亦希望政府協助受停業令影響而收入減少的各類處所的僱員和自僱人士，「特首也說，似乎領取『1.0』、『2.0』的人遠遠比想像中少。換句話說，你（政府）跟我們（立法會）拿了錢，或者你撥了錢出來，有剩餘的，可否想想做桑拿、做按摩、做美容院的很陰功？他們很多時是自僱人士，但有供強積金的，你只給七千五百元。現在一個人洗碗也要一萬六千元，七千五百元對比六星期沒有收入，怎會足夠？」



他又為租戶抱不平：「中小微企不應在如此惡劣、沒有生意的環境，甚至政府不讓我開門，你都會追租、封門、關冷氣、告我、趕我走，我覺得這些絕無公理。」身兼行會成員的他透露，近月正游說政府參考新加坡今年四月通過的法例，立法禁止業主或債主在疫症、天災、社會動亂等情況期間，向無能力交租或履行合約的租客或債務人追討，以真正體現共渡時艱。他表示，已與自由黨草擬私人條例草案，「下屆只要自由黨仍有議員就會提出」，但強調希望政府可自行提出立法。



籲政府禁業主債主疫下追數



身為代表飲食界的議員，張宇人坦言會義無反顧捍衞業界利益為先。不過，他提到自己當年提倡醫委會改革，被質疑「踩過界」，但他認為飲食界二十萬從業員正深受私家醫生涉收費極高、公立醫療輪候時間極長之苦，「我不是收飲食界的錢，作為立法會議員，我們應該面對全港七百萬市民，而不是看誰選我出來，我們應該看宏觀一點，其實甚麼是為香港好。」



九月立法會選舉的提名期後日展開，被問及會否競逐第五度連任，他稱：「現在也不知業界能否捱到九月，我現在會先集中協助業界走出困境。」如何評價潛在對手、公民黨林瑞華？張宇人笑言：「怎理得這麼多？我自己做自己的。」



