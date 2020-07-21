增73確診 27源頭不明 恐有隱形毒王 飯聚宴會大爆疫

本港新冠肺炎確診數字仍然高企，昨天新增七十三宗病例，當中二十七宗源頭不明，另有四十多宗初步確診。近期患者多與飯聚宴會有關，其中屯門中央廣場的「富臨酒家」生日宴群組增至五人確診，同晚「富臨」共三個飯聚出現確診個案。旺角維景酒店的「海港酒家」亦有至少六名食客感染，當局要求上述兩間酒家消毒，職員須接受檢測。另一名東區醫院病人曾到屯門「富臨」用膳，前晚初步確診。



本港昨天新增七十三宗確診個案，當中六十六宗屬本地感染，其中三十九宗與早前個案相關，包括二十四名患者家屬，亦有兩人在工作地點染疫。葵芳新都會廣場「潮庭」的家庭聚會群組增加三人染疫，累計九人中招。該家庭聚餐後曾到訪荔景紀律部隊宿舍，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者追問下指出，確診者中沒有紀律部隊人員。



屯門中央廣場「富臨酒家」生日宴群組累計五人確診。張竹君表示，該生日宴在本月十一日舉行，涉二十圍，當晚共有三個聚會出現確診個案，另有六人先後光顧旺角維景酒店的「海港酒家」後確診。中心擔心有環境污染，或職員帶有隱性傳播鏈，要求兩間食肆消毒，員工須接受檢測。



酒家職員須驗毒



醫管局總行政經理庾慧玲公佈，東區醫院一名病人上周一（十三日）接受盲腸炎手術，院方前晚接報病人有家屬確診，其後發現該盲腸炎病人初步確診，已馬上轉往隔離病房。個案並非院內感染，沒有醫護被列作密切接觸者，患者同病格有十名病人，當中五人已出院，中心會再追蹤。張竹君補充，該盲腸炎病人及其確診家人曾到屯門中央廣場富臨酒家用膳。



此外，銅鑼灣善心醫務中心的私家醫生陳計明染疫，他曾為一名確診者看診，亦曾到北角木星街嘉頤護老院出診。張稱，兩名求診的院友須接受檢測，中心亦將跟進其他院友情況。



源頭不明個案方面，一名香港仔東華三院賽馬會健怡之家照顧員確診，她最後上班日為上周三，上周五被調派到早前爆疫的黃竹坑賽馬會朗逸居。由於患者剛到埗便確診，中心會再調查她是否屬社區感染，或與健怡之家有關。其他個案包括慈雲山居民、慈雲山中心食肆顧客、彩雲邨大快活洗碗工、曾光顧尖沙咀酒吧的的士司機，以及深水埗麻將館員工。



另外，本港新增七宗輸入個案，分別來自菲律賓、多哈、南韓、哈薩克，以及埃塞俄比亞，涉四名海員及兩名機師。