市民無視「封灘」恐爆疫

疫情停不了，康文署由上周三起關閉全港刊憲的泳灘，救生員服務亦暫停，但大批市民在炎熱天氣下湧往泳灘暢泳，響起警號。港九拯溺員工會發言人胡啟榮對本報指出，在「封灘」之後，周一至周五救生員人手減至一半，而救生站和瞭望台亦關閉，救生員「返工」不算當值，身份尷尬，並無權趕走泳客，只能勸喻他們不要違反「限聚令」。



他強調，一旦有泳客發生意外或受傷，救生員施予援手，但在人手不足及裝備少的情況下，陷救生員與泳客同處危險之中。他又指，康文署宣傳不足，泳灘無障礙，泳客隨意進入，當局又關閉沖身花灑，只開放公廁，大批人同時逼在公廁內沖身，擔心萬一有人染疫，容易造成交叉感染。



