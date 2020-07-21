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市民無視「封灘」恐爆疫

2020-07-21 列印
■近日天氣炎熱，各泳灘逼滿暢泳市民。資料圖片
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　　疫情停不了，康文署由上周三起關閉全港刊憲的泳灘，救生員服務亦暫停，但大批市民在炎熱天氣下湧往泳灘暢泳，響起警號。港九拯溺員工會發言人胡啟榮對本報指出，在「封灘」之後，周一至周五救生員人手減至一半，而救生站和瞭望台亦關閉，救生員「返工」不算當值，身份尷尬，並無權趕走泳客，只能勸喻他們不要違反「限聚令」。

　　他強調，一旦有泳客發生意外或受傷，救生員施予援手，但在人手不足及裝備少的情況下，陷救生員與泳客同處危險之中。他又指，康文署宣傳不足，泳灘無障礙，泳客隨意進入，當局又關閉沖身花灑，只開放公廁，大批人同時逼在公廁內沖身，擔心萬一有人染疫，容易造成交叉感染。

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