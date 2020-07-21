由影音雜誌《音響技術》主辦的「2020香港高級視聽展」，原定下月七至九日舉行，但總經理錢有基說，疫情影響國際物流，已有三分一參展商退出今年展覽，加上疫情反彈，展覽無奈延期舉行。
展覽工作人員多自僱 未受惠政府資助
由影音雜誌《音響技術》主辦的「2020香港高級視聽展」，原定下月七至九日舉行，但總經理錢有基說，疫情影響國際物流，已有三分一參展商退出今年展覽，加上疫情反彈，展覽無奈延期舉行。
增73確診 27源頭不明 恐有隱形毒王 飯聚宴會大爆疫
本港新冠肺炎確診數字仍然高企，昨天新增七十三宗病例，當中二十七宗源頭不明，另有四十多宗初步確診。近期患者多與飯聚宴會有關，其中屯門中央廣場的「富臨酒家」生日宴群組增至五人確診，同晚「富臨」共三個飯聚出...
2020-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
海底撈吃出疑似膠片 山東食客不適
海底撈是中國知名的火鍋品牌，以貼心的服務聞名。近日有市民在海底撈濟南連城店就餐時，在當天的「烏雞卷」中吃到疑似礦泉水瓶材質的硬質塑膠片。事後海底撈方面提出免單及送二人價值五百元人民幣（約五百六十港元）...
2020-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
荷蘭奧地利稱金額太龐大 歐盟6.4萬億救經濟談判失敗
就推出龐大的疫後挽救經濟計劃，歐盟各成員國領袖在布魯爾進行的談判踏入第四天，到周一凌晨時份仍未能打破僵局。會議廳內充滿火藥味。法國總統馬克龍向反對撥款的荷蘭及奧地利領袖表達不滿，更威脅拂袖離場。而荷蘭...
2020-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
飽覽都市美景 世紀大廈素雅巨廳弧窗引光
是次走訪的世紀大廈，單位多可外望開揚的中區景色。以下精選的3房1套放盤，實用面積2041方呎，全屋廳大房大，廳堂及主人套房更設一列弧形玻璃窗，讓住戶隨時飽覽窗外山海雙景。 中半山地利根德里為港...
2020-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
估值達1.56萬億 螞蟻金服港滬上市啟動
再有航母級新股來港上市。支付寶母公司、阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團昨日宣佈，啟動在香港及上海「A+H」股同步上市計劃。據報螞蟻集團尋求在香港集資100億美元（約780億港元），料上市後估值達20...
2020-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
護級現曙光 維拉瞓身拆「槍」
阿士東維拉近兩輪英超反底取得一勝一和後，護級出現一線生機，今晚乘勇主場硬撼阿仙奴目標只有三分。該隊鬥志毋庸置疑，加上埃及翼鋒馬莫特查斯古特腳風不俗；相反槍手本季作客成績差，上周末足總盃四強淘汰曼城又耗力甚多，維拉有望再取寶貴三分，逾三倍主勝捧得過。 （Now621台周三凌晨3:15直播） 維拉於英超暫停前已四連敗，復賽後頭七輪亦只得兩和五負，與護級安全線愈走愈遠。幸好他們在絕境及時振作，前仗憑埃及翼鋒馬莫特查斯古特梅開二度，主場2:0擊敗水晶宮取得救命三分。上場作客由安察洛堤執教後表現大躍進的愛華頓，在將士用命下靠守將安斯干沙的士哥賽和1:1。 查斯古特進攻箭頭 該...
2020-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
寺廟食品 創作靈感
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
陳展鵬笑言疫境開工「搵命博」 61歲麥德羅未退燒 打針止咳
日前確診新冠肺炎、現年61歲的麥德羅昨向傳媒透露最新病況，他邊講邊氣喘指自己昨日仍持續發燒，感到忽冷忽熱，血壓高至180，醫生為呼吸困難的他打針減輕咳嗽，同為確診的Apple姐（劉麗萍）及施匡翹情況則...
2020-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——以大檢測反攻病毒
連日來新冠肺炎確診或初步確診病人均破百，令人擔心第三波疫情趨向失控。隨著病毒在社區擴散，坊間戲言「中招者梗有一名在左近」，令不少市民擔心，急於尋求病毒檢測，了解個人健康狀況，令到檢測需求突然大增，政府化驗所工作已超負荷，連帶私家醫院亦大排長龍。昨天部份私院截龍，但公眾需求仍在，政府必須採取快速行動，擴大本港公私營的檢測資源能力。 北京上月透過快速的「大排查」，不足一個月便把確診數目歸零，反映大規模檢測，的確可以找出無病徵播毒者，並阻止病毒在社區蔓延。北京以至廣東省的成功控疫經驗，足證內地有強大的檢測力。現在香港處於疫情危急期，辦事不能慢三拍，否則疫情只會惡化下去，病人必定急...
2020-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——柏威廉有望再創新紀錄
澳洲馬季雖然至本月底才結束，但多年前曾在香港客串的西澳洲騎師柏威廉，目前經已取得二百三十二場頭馬（包括城市和鄉村馬場），尚差兩場便可追平上季本身所創下，在澳洲一季內贏馬最多紀錄。以他在西澳的地位及所得的支持度，要再刷新紀錄應是指日可待。 馬場浮世繪
2020-07-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6