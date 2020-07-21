展覽工作人員多自僱 未受惠政府資助

疫情惡化，多個大型展覧延期。一群展覽製作工程人員成立關注小組，有代表指今年以來整體收入比去年大跌九成半，批評政府推出的「會展業資助計劃」，只針對參展商的場租及費用，忽視製作工程界多僱用散工，且大部份是自僱人士，沒強積金供款，未能受惠保就業計劃，促請政府放寬自僱人士領取保就業資助的條件，同時推第三輪防疫抗疫基金支援他們，否則近半公司會倒閉，近五千人會失業。



由影音雜誌《音響技術》主辦的「2020香港高級視聽展」，原定下月七至九日舉行，但總經理錢有基說，疫情影響國際物流，已有三分一參展商退出今年展覽，加上疫情反彈，展覽無奈延期舉行。



