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美股中段跌41點

2020-07-21 列印
　　美國股市本周首個交易日個別發展，杜指中段報二六六三○點，跌四十一點；納指則報一○六六八點，升一百六十五點。滙控美國預託證券價格見三十六點六港元，無升跌；騰訊則見五百三十一點七八港元，升九點二八港元。紐約期金報每盎司一千八百一十六點七美元，升六點七美元；紐約期油則報每桶四十點六美元，升零點○一美元。
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