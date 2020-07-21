紅磡站擴建部份疑滲水 港鐵：非不尋常

近日網傳港鐵沙中線紅磡站擴建工程出現滲水。港鐵表示，滲水情況主要在紅磡站擴建部份南北走廊層的連續牆牆身，並迅速經站內的排水系統排走，沒有積聚於路軌及軌旁設施。在同類型地底結構工程中，出現某程度的滲水情況並不罕見，因連續牆的設計和建造已經考慮滲水因素。



港鐵指出，公司已安排承建商在滲水位置以灌漿方式進行修補，預計目前滲水位置的修補工作將於未來兩至三個月完成。



預計三個月完成修補



工程人員亦有抽驗水本樣版；有關地底結構位處海邊，化驗結果確認水本樣版含有氯化納（鹽）。在實施止滲措施後，有關滲水不會影響鋼筋在抗鏽及拉力等方面的預定功能。港鐵會持續監測，如再發現滲水會及早進行止滲工作。



