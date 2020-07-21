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鐵皮屋離奇火警一死兩傷

2020-07-21 列印
■火種由鐵皮屋蔓延至隔離村屋。
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　　天水圍田廈路田心村發生奪命火警，昨午一時許，一間鐵皮村屋起火，並迅速波及旁邊疑間隔成劏房的村屋。消防到場時，多名村民已自行疏散。消防將火警列作二級，出動兩隊煙帽隊及兩條喉撲救。消防員在起火單位救出女戶主，她吸入濃煙不適，其丈夫在逃生時腳部受傷，事後夫婦同獲送院，治療後無大礙。

　　消防撲滅火警以進行調查，在起火單位的隔鄰村屋發現一具男子屍體，相信為一名七十歲、疑輕度智障的住客。警方及消防現仍調查起火原因，死者屍體則由仵工舁送殮房，稍後剖屍確定死因。

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