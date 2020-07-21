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數碼港狂徒連環毒殺三狗

2020-07-21 列印
　　數碼港驚現狂徒連環毒狗案，三名狗主上周放狗期間，狗隻疑進食了狂徒放下的毒餌毒發暴斃。警方接報後高度重視，昨日派出約六十名警員到數碼港一帶蒐證及進行防罪宣傳，在六處地點檢取了懷疑毒餌作進一步化驗。愛護動物協會呼籲，市民應為愛犬戴上口罩，防範禍從口入。

　　據悉，三頭疑誤吃毒餌死亡狗隻，分別為銀狐、拉布拉多及唐狗。牠們的主人在本月十二至十四日一連三日，分別在薄扶林域多利道、沙灣徑及數碼港一帶放狗時疑慘遭毒狗狂徒以毒餌殺害。警方表示，三宗案件列作殘酷對待動物，暫未有人被捕。

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