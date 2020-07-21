譚耀宗：不應排除立會選舉延期

立法會選舉在九月六日舉行，全國人大常委兼民建聯會務顧問譚耀宗昨日表示，若新冠肺炎疫情持續，投票可能導致另一波疫情爆發，呼籲政府不應排除選舉延期的可能性。政制及內地事務局指會不斷評估疫情對選舉的影響，及早制訂各種預案。



譚耀宗認為現時距離選舉仍有五十多天，若到九月選舉日疫情仍持續，投票會有多人聚集或出現另一波疫情爆發，建議政府因應延期做好準備，包括研究法律要求及另覓投票日等。



政制及內地事務局昨回覆本報查詢指，預計疫情短期內不會消退，從現在至選舉期間，當局會不斷評估疫情對立法會選舉造成的影響，及早制訂各種預案。公民黨議員陳淑莊擔心若政府大幅押後選舉會令議會出現真空，去信特首林鄭月娥要求清晰交代。



