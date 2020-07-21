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中電減抄電錶 客戶或收估算帳單

2020-07-21 列印
　　因應新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，中華電力有限公司宣佈將減少例行抄讀電錶服務，除已安裝智能電錶的客戶外，其他客戶或會收到估算帳單。

　　中電會根據住宅客戶去年同月的實際用電量估算，至於工商客戶會根據上月之實際用電量估算。在抄錶服務恢復後，中電會按客戶的實際用電量作出相應調整，發出修正帳單。

　　港燈表示，為抄錶同事提供防疫裝備，一般客戶電錶抄讀服務維持正常；但近期有確診個案的大廈及醫院，電錶抄讀服務會暫停，其用電量會按過往用電量估算。

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