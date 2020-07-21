中電減抄電錶 客戶或收估算帳單

連日來新冠肺炎確診或初步確診病人均破百，令人擔心第三波疫情趨向失控。隨著病毒在社區擴散，坊間戲言「中招者梗有一名在左近」，令不少市民擔心，急於尋求病毒檢測，了解個人健康狀況，令到檢測需求突然大增，政府化驗所工作已超負荷，連帶私家醫院亦大排長龍。昨天部份私院截龍，但公眾需求仍在，政府必須採取快速行動，擴大本港公私營的檢測資源能力。 北京上月透過快速的「大排查」，不足一個月便把確診數目歸零，反映大規模檢測，的確可以找出無病徵播毒者，並阻止病毒在社區蔓延。北京以至廣東省的成功控疫經驗，足證內地有強大的檢測力。現在香港處於疫情危急期，辦事不能慢三拍，否則疫情只會惡化下去，病人必定急...

2020-07-21