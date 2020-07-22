疫情下DSE放榜 萬八考生達標 1.4人爭一學位

莘莘學子在新冠肺炎疫情肆虐下應考文憑試，考評局昨天公佈整體成績，大部份中學考生今天可經校方網站取得成績，並透過網上報讀大部份大學學科。今屆考生共五萬多人，人數為歷年最低，其中約一萬八千人考獲入讀八所資助大學門檻的成績，但八大總學額僅一萬五千多個，即平均一點四名考生爭一個學位。至於未考取最低進入大學的考生，則須循其他途徑升學。



今屆文憑試共有四萬五千多名學校考生及五千名自修生應考，其中三百一十名考生因患病或其他原因而缺席考試，並向考評局申請成績評估。四個核心科之中，通識科的達標率約八成八，下跌約三個百分點；中文科達標率為五成八，與去年相若；英文科達標率為五成五，較去年上升約一個百分點；數學科合格率為則為八成二，較去年上升約一個百分點。



今年一萬八千多名日校考生考獲「33222」升讀八所資助大學的最低門檻成績，而八大共約有一萬五千個學額，即平均一點四人爭一個資助學士學位學額。日校考生在包括中國語文及英國語文等五科中，若考獲第二級或以上成績，符合本地報讀副學位課程或應徵有關公務員職位的基本要求，佔日校考生人數七成二，比例較去年減少一個百分點。



受疫情影響，今屆中文口試及英文口試取消，而歷史科發生試題風波。歷史科有近五千人應考，約九成五人考獲二級或以上成績，當中考獲一、二級或以上的比例與去年相若，但獲第三至五級的考生較去年少。考評局表示，不同年份因水平參照及不同年度考生表現會有波動，認為有關波動情況屬正常。



有考生專題研習嚴重抄襲



考評局學校考試及評核部總經理許婉清說，今年違規個案較去年上升，其中二十三宗涉在試場拍照或上載電腦條碼，較去年多一倍，其中十七宗成績降一級，六宗扣分；七十八宗涉考生未有遵從考試時間，較去年多四成；另五十三宗涉攜帶未經許可物品，有關考生被輕微扣分。考評局舉出一宗「出貓」個案，一名考生竟將溫習資料放在試卷下。今屆亦發生一宗通識教育獨立專題研習部份的抄襲個案，局方與該學校聯絡後，檢視學生遞交的文件，確定是嚴重抄襲，局方根據考試規則，給予學生的功課零分，並將其通識科成績降一級。