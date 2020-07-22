﻿未能入八大另闢升學途徑 ﻿﻿自資學士副學位學額逾萬﻿

中學文憑試今日放榜，未考獲進入八所資助大學資格的學生不用失望，不妨嘗試其他升學途徑，例如自資學士課程、副學位課程、職訓中的專業課程，或選擇至內地及海外升學等。其中自資學士課程提供超過八千個學額，合資格學生可獲每年三萬二千一百元資助；而副學位課程則提供約二千四百個學額，資助額至少每年二萬一千四百元。



達最低入學門檻但最終未獲大學取錄的學生，可選擇報讀超過八千個學額的自資學士課程，例如浸會大學便提供會計學、人力資源管理等學士課程。有關課程均提供認可資歷，而考獲「3322」或以上成績，並修讀合資格院校開辦的自資學士學位課程的學生，可獲得政府免入息審查資助，在二○二○至二一學年，資助額將增至每年三萬二千一百元。



對於在文憑試中失手的同學，先報讀副學位課程亦是個好選擇。現時副學位課程的最低入學要求為五科（包括中英文）達第二級，完成兩年課程後，如成績達大學收生要求，可報讀四年制大學的三年級，當中包括教資會大學和自資院校，從而繼續完成學士課程。此外，「指定專業/界別課程資助計劃」已擴展到自資副學位課程，納入計劃的課程達三十一個，提供約二千四百個學額，種類涵蓋建築及工程、創意工業、旅遊及款待、運動及康樂、電腦科學及護理六個範疇。



副學位資助金額提高



此外，副學位課程的資助金額今年也有提升，以實驗室為本的課程，資助額提升至三萬七千三百元；非實驗室為本的課程，資助額增至二萬一千四百元，被有關課程取錄的學生，只須繳交扣減資助額後的學費。職訓也有不少專業課程，只要持續進修，亦可銜接大學，最終取得專業資格。



除本地學位外，部份學生亦可選擇至內地及海外升學。在二○二○至二一學年，共有一百二十二所內地高等院校招收香港文憑試學生，包括北京大學、清華大學、中國人民大學等，合資格學生可於七月十三日至九月二十一日申請「內地大學升學資助計劃」，經入息審查的全額資助為一萬六千八百港元。而英國倫敦大學亦在本港開辦一年制國際基礎課程，修畢課程的學生只要成績達標，即可升讀倫大的學士學位課程，更可以課程成績，報讀英國頂尖大學。



