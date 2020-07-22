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本屆誕生七狀元 兩特殊學生獲榜眼

2020-07-22 列印
■今屆文憑試五萬多名考生中，有七人考獲七科5**優異成績成為狀元。
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　　本屆文憑試在疫情下舉行，五萬多名考生中，有七人考獲七科5**優異成績，一同成為狀元，但人數較去年少五人。另外，有兩位特殊教育學習需要的考生，考獲六科5**佳績，成績令人鼓舞。

兩人晉身「超級狀元」

　　今屆文憑試七名狀元之中，包括四男三女，其中兩人於數學延伸部分亦考獲5**，晉身「超級狀元」。有一名考生在六科甲類科目考獲5**及一科丙類語言科目考獲A級最高級別成績。

　　被稱為榜眼的六科5**，今屆有二十九名，為十五男十四女，有七名考生在數學延伸試中獲5**；考獲五科5**的探花考生則有四十三位，為二十八男十五女，其中十六人在數學延伸考試上獲5**。

　　另外，部份有殊教育學習需要的考生亦考獲佳績，其中兩位特殊考生考獲六科5**，一人考獲五科5**、一人就考獲四科5**。



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