外傭僱主須簽負責檢測承諾書

港府早前收緊入境政策，本周六起，入境香港者若於過去十四天曾到印度、菲律賓等高風險地方，須先檢驗新型冠狀病毒並呈陰性，亦要自費在港租酒店隔離十四天。入境處昨天表示，為配合上述措施，僱主為外傭申請簽證時，包括已遞交但有待批核或簽發簽證的申請，而其外傭將於周六或以後抵港，僱主必須簽署及提交一份承諾書，表明會為其外傭作出相關的病毒檢測及酒店檢疫安排，並且會負責相關費用。



入境處指出，有關安排即時生效，僱主如違反有關承諾，其外傭有可能被拒入境香港，有關僱主日後申請聘用外傭亦可能被拒絕。市民可於入境處網頁下載有關承諾書，亦可於入境處總部及各分處免費索取。



