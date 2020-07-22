中九幹線地盤塌台 工人飛墮一死六傷

九龍城啟德發展區一個地盤發生嚴重工業意外，一個工作台倒塌釀一死六傷。多名工人在二十米地底下一個兩層高金屬工作台上工作，期間，上層高一點五米工作台突然倒塌，一名工人被工作台壓着昏迷，被救出送院，可惜傷重死亡。事件中另有六名工人受傷，勞工處正調查意外原因。



現場為承啟道近宋皇台道一個地盤，據悉，為路政署興建中的中九龍幹線地盤。昨午約三時，七名三十至五十九歲工人在地底約二十米深一個兩層高金屬工作台進行鋼筋加固工作。工作台長約二十米、闊約十米，上層高約一點五米，工作台重約二十二噸。其間工作台鋼筋支架突然塌下，一名五十一歲姓周工人隨工作台墮下及上半身被壓着，當場重傷昏迷；另有六名工人不及走避分別頭、手、背及腳部受傷，全部清醒。



51歲事主遭重壓不治



消防及救護人員接報到場，救出被壓着昏迷及送往聯合醫院搶救，惜抵院後證實傷重死亡。其餘六名傷者清醒被送往伊利沙伯醫院治理。警方封鎖現場調查，初步相信事件無可疑，案件列工業意外，死者死因有待剖屍後確定，警方通知勞工處調查意外原因。



工業傷亡權益會指，今年六月至今不足兩個月，至少發生十二宗奪命工業意外，八宗涉及建造業；會方對接連發生多宗死亡事故十分關注，促請勞工處徹查真相，並公開報告予業界參考，並提醒所有僱主必須在開工前做足職業安全措施，包括風險評估、提供合適裝備及培訓予員工等，盡力預防意外發生，保障員工安全。



路政署網頁顯示，中九龍幹線為一條長四點七公里的雙程三線幹道，當中包括一條長約三點九公里的隧道以連接西九龍填海區與擬建啟德發展計劃。目的是紓緩九龍中部現有東西行道路的交通擠塞情況。



