女﻿陪診員染疫 曾﻿﻿接觸20長者﻿

新冠肺炎疫情爆不停，昨天新增六十一宗確診個案，累計突破二千宗，其中一名染疫者為陪診員，常陪同長者出入醫院，當局形容這個案令人憂慮。昨天再多兩名年長疫症患者去世，分別是慈雲山居民和區內的港泰護老院院友，累計十四人死亡。中心提醒公眾，由於化驗工作多，昨天仍有六十多宗初步確診個案。



本港昨日新增三宗輸入個案和五十八宗本地個案，本地個案中有三十三宗與早前個案相關，其中十九人是確診者的同住家人，大部份由檢疫中心送院，部份處於同一工作環境，包括一起用膳或於同一空間有接觸，亦有患者曾到朋友家中吃飯。



昨增58宗本地個案



旺角雅蘭中心稻香飲宴組再多四人確診。屯門中央廣場富臨酒家食飯群組亦多三宗確診。新蒲崗乒乓球群組多一宗確診。



另外，二十五宗個案的源頭不明，其中一名是六十五歲女的陪診員，她每天會陪同長者到醫院覆診，曾接觸約二十名長者，涉九龍東多間安老院，包括黃大仙鳳德邨、樂富、竹園、嗇色園、秀茂坪順利邨及將軍澳寶琳邨等。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容這個案令人擔心，會盡早安排她到訪過的老人院院友檢測，並已通知聯合醫院、伊利沙伯醫院及社署跟進。一名美心大埔廠房的兼職員工亦確診，美心指已經徹底清潔有關工作區，並銷毀一批製作月餅的原材料和月餅。



被問到昨日確診數字是否回落，張回應指，昨天仍有六十多宗初步確診個案，包括一名懷孕三十五周的孕婦，「數字都唔少，好難用單日數字去決定，有時要睇（檢測）報告出得快定慢咗，或者截止計數時間」。她稱，經分析後發現，本地個案呈單一病毒株，相信源自同一個爆發點，可能是從的士司機或黃大仙社區經餐廳群組「慢慢散出來」。



多兩長者病逝



此外，瑪麗醫院一名七十七歲男病人及威爾斯親王醫院一名八十七歲男病人離世，分別為慈雲山慈康邨居民及港泰護老院院友，二人都有長期病患，令全港死亡人數累增至十四人。



醫管局總行政經理庾慧玲指，一名在東區醫院接受盲腸手術的病人早前確診，與他同住E8病房同一病格、六日前出院的病人昨天亦確診；而一名曾在上周四於律敦治醫院接受腸鏡檢查的女病人確診，中心會追蹤同房共八名病人。



