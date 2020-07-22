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懷孕35周婦確診

2020-07-22 列印
　　本港一名懷孕三十五周的孕婦初步確診新冠肺炎。醫管局總行政經理庾慧玲表示，於嬰兒出生後，如有需要，或安排檢測，暫未知嬰兒會否直接經母體感染。

　　庾慧玲表示，該名孕婦昨早由救護車送院，前往伊院，入住隔離病房，婦科及內科會聯手為她提供合適的治療。衞生防護中心表示，累計有六名孕婦確診新冠肺炎。

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